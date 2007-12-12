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    Анатолий Хованцев: «В заявке на Хохфильцен есть Бабиков, и при необходимости мы можем его поставить»

    Теги Кубок мира сборная России Анатолий Хованцев Дмитрий Малышко Алексей Слепов Александр Логинов Антон Бабиков Матвей Елисеев Матч ТВ Биатлон

    Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что в заявке на этап Кубка мира в Хохфильцене есть Антон Бабиков. 

    «Мы изначально говорили, что делать ротацию будем после двух этапов. И несмотря на ажиотаж, который поднялся после неудачных выступлений Алексея Слепова, дали ему шанс проявить себя на этом этапе. А уже после Хохфильцена обязательно будет ротация. Посмотрим, как пробегут ребята на Кубке IBU в Риднау.

    У нас в заявке на этот этап есть Антон Бабиков, и при необходимости мы всегда можем его поставить. Но пока что с четверкой, которая проявилась на этапе в Поклюке - Логинов, Гараничев, Малышко и Елисеев, - все в порядке. В данный момент просматривается именно этот состав. Но еще пройдут спринт и пасьют в Хохфильцене. Если что-то случится — пригласим Бабикова», - сказал Хованцев.

    Этап Кубка мира в Хохфильцене пройдет с 13 по 16 декабря. Запланированы спринтерские гонки, пасьюты и эстафеты.

    Бабиков на первом этапе Кубка IBU в Идре победил в спринте. 

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