Анатолий Хованцев: «В заявке на Хохфильцен есть Бабиков, и при необходимости мы можем его поставить»

Главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что в заявке на этап Кубка мира в Хохфильцене есть Антон Бабиков.

«Мы изначально говорили, что делать ротацию будем после двух этапов. И несмотря на ажиотаж, который поднялся после неудачных выступлений , дали ему шанс проявить себя на этом этапе. А уже после Хохфильцена обязательно будет ротация. Посмотрим, как пробегут ребята на Кубке IBU в Риднау.

У нас в заявке на этот этап есть , и при необходимости мы всегда можем его поставить. Но пока что с четверкой, которая проявилась на этапе в Поклюке - Логинов, Гараничев, Малышко и Елисеев, - все в порядке. В данный момент просматривается именно этот состав. Но еще пройдут спринт и пасьют в Хохфильцене. Если что-то случится — пригласим Бабикова», - сказал Хованцев.

Этап Кубка мира в Хохфильцене пройдет с 13 по 16 декабря. Запланированы спринтерские гонки, пасьюты и эстафеты.

Бабиков на первом этапе Кубка IBU в Идре победил в спринте.