Александр Логинов: «У нас есть лидер сборной. Это Шипулин. Думаю, он скоро приедет»

Российский биатлонист считает, что, несмотря на успешное выступление на первом этапе Кубка мира, он не является лидером команды.

«По совокупности стрельбы и функционального состояния сейчас у меня не самый высокий уровень. Даже совсем не высокий. Поэтому стараюсь показывать стабильный результат, ну и нужно, естественно, наращивать форму.

– В какой из двух бронзовых гонок вы лучше себя чувствовали?

– В спринте трасса мне лучше подходила. Сегодня снег был какой-то рассыпчатый. Тем не менее, надо ко всем условиям подстраиваться.

– Сейчас вас примутся называть новым лидером сборной. Как вы к этому относитесь?

– Никак. У нас постоянно так бывает. Человек покажет разовый результат, его сразу начинают сватать в лидеры сборной. У нас есть лидер сборной. Антон Шипулин. И он, я думаю, скоро приедет», – сказал Логинов.

Логинов атаковал Бо, но упал перед финишем: мы упустили золото