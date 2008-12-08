Маргарита Васильева: «Если бы не попала последним выстрелом, то я бы с собой не разговаривала»

Российская биатлонистка рассказала о том, как сложился спринт на этапе Кубка мира в Словении, где она заняла 13-е место.

«Мне надо разогнаться, и я решила, что в этой гонке надо попробовать пройти на максимуме. Чтобы показать организму, что такое тяжело. Подумала: от начала до конца начну, поэтому было быстрое начало, не как обычно.



Поэтому и отставание потом получилось большим. Тактика неправильная. Или я очень сильно хотела, надеялась, что меня хватит.

Перед последним выстрелом было: попадать! Если бы не попала, то сама с собой бы не разговаривала. Я потерпела, поэтому я молодец.

После предыдущей гонки тренер дал понять, что ход нормальный и нет смысла расстраиваться. У меня увеличилось количество подписчиков в инстаграме, многие писали, что я молодец, чтобы больше не плакала. Была поддержка.

Мне было тяжело на глянце, трасса жесткая, ноги уставали. Видела, на финише девчонки еле ноги поднимали. Передо мной девочка упала на втором круге, я еле устояла. Думала, тоже улечу. Спуск на крутом повороте был на льду и с полосками от ратрака.

Завтра надо понимать тактику прохождения всей трассы. Будет другой немного круг, будет контактная борьба превыше всего», – сказала Васильева в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Новая форма? Мне нравится, этот комплект выбрала, потому что он легче», – цитирует спортсменку «Чемпионат».