Евгения Павлова: «Я наваливала, но на последнем круге что-то пошло не так – было ужасно тяжело»

Российская биатлонистка прокомментировала свой результат в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Словении (8-е место).

«Я наваливала, но на последнем круге что-то пошло не так – и было ужасно тяжело.

Уходила со стойки и услышала от Загурского, что прохожу рядом с 3-м местом, небольшой разрыв. Старалась, но на последний круг не хватило – это все-таки горы.

Трасса, мне кажется, не менялась. Просто ночью выпал тормозунчик, снег. Девчонки его сплужили на спуске до моего номера, остался только лед. Пришлось тратить много сил на прохождение спусков», – сказала Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».