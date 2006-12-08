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    Евгения Павлова: «Я наваливала, но на последнем круге что-то пошло не так – было ужасно тяжело»

    Теги Кубок мира сборная России жен Евгения Павлова Матч ТВ Биатлон

    Российская биатлонистка Евгения Павлова прокомментировала свой результат в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Словении (8-е место).

    «Я наваливала, но на последнем круге что-то пошло не так – и было ужасно тяжело.

    Уходила со стойки и услышала от Загурского, что прохожу рядом с 3-м местом, небольшой разрыв. Старалась, но на последний круг не хватило – это все-таки горы.

    Трасса, мне кажется, не менялась. Просто ночью выпал тормозунчик, снег. Девчонки его сплужили на спуске до моего номера, остался только лед. Пришлось тратить много сил на прохождение спусков», – сказала Павлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

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