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    Александр Логинов: «Боль в спине после падения в «индивидуалке» есть, но это не мешало»

    Теги Кубок мира сборная России Александр Логинов Биатлон

    Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Поклюке (3-е место).

    «Доволен, что получилось быстро отстрелять на ноль. Также доволен, что получилось это сделать при друзьях, которые приехали.

    На финишном круге был более уставший, чем в индивидуалке. Старался выкладываться по максимуму, но раз проиграл – что-то было не так», – рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

    Накануне Логинов упал в индивидуальной гонке.

    «Сегодня было тяжелее ходом, чем на индивидуальной гонке. На индивидуальной гонке на финишный круг я более свежим уходил, чем сейчас. Тем не менее, конечно, пытался по максимуму работать. Тренерам спасибо.

    — Лыжня разбита?

    — Естественно, такие погодные условия плюс искусственный снег — она в любом случае будет разбита.

    — Как спина сегодня?

    — Болевые ощущения есть, потому что удар достаточно серьезный был. Но это не мешало. Вчера очень оперативно сработали доктор с массажистом. С винтовкой тоже все в порядке. Я отдал ее оружейнику, он сказал, что просто очень много воды было в диоптре», – приводит слова Логинова официальный сайт СБР.

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