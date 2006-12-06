Логинов упал в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке

Российский биатлонист рассказал о падении в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Словении.

«Было падение перед заключительной стрельбой. Не хочу сваливать, но у меня весь диоптр и намушник были забиты, пришлось продувать – много времени потерял на этом. Упал в начале спуска перед рубежом. Посчитайте сами, какой здесь выкат.



Моя скорость – это не максимум. Хорошо, что до этого была эстафета, получилось хорошо проработаться. Естественно, есть куда расти. Сегодня состояние более радовало меня, чем на эстафете», – сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».