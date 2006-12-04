Мартен Фуркад: «Надеюсь, что побью рекорд Бьорндалена по победам в Кубке мира»

Пятикратный олимпийский чемпион рассказал о целях на сезон.

«Что касается целей, то сложно думать о чем-то другом, когда ты привык побеждать каждые выходные. В тот день, когда я не буду чувствовать себя на пике каждый уик-энд, придет время закончить с биатлоном и двигаться дальше. Поэтому моя цель – выигрывать на каждом этапе, быть одним из лучших и добыть 8-й Большой хрустальный глобус.

С каждым годом становится все труднее и труднее находить мотивацию, накапливается усталость. Но если я решил продолжать карьеру после Пхенчхана, то это потому, что я чувствую в себе силы, по крайней мере, на два года.

– Ожидаете ли вы нового противостояния с ?

– Бо – самый успешный спортсмены, он будет самым опасным. Надеюсь, что смогу сдержать его натиск и оставаться впереди. Это не значит, что не будет других биатлонистов, способных удивить нас, но мы с Йоханнесом показали, что находимся на шаг впереди остальных.

– Является ли рекорд Бьорндалена (95 побед на Кубке мира, против 74 у Фуркада) источником вашей мотивации?

– Я надеюсь, что побью его рекорд, потому что продолжаю выступать, и в глубине души я знаю, что способен на это. Но это ни в коем случае не является моей мотивацией. Для меня рекорд Бьорндалена – это, прежде всего, рекорд долголетия в спорте, рекорд выступления на топ-уровне на протяжении 25 лет. В этом плане нечего и сравнивать», – сказал Фуркад.