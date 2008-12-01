Ильченко пропустит первый этап Кубка мира. Ее переход из Беларуси еще не оформлен

Российская биатлонистка сообщила, что пропустит первый этап Кубка мира из-за оформления документов по переходу из Беларуси.

В 2015 году Ильченко перешла из России в команду Беларуси, в этом межсезонье биатлонистка решила вернуться в российскую команду.

«Завтра в Поклюке стартует первый этап Кубка мира.

Как вы знаете, я отобралась в состав сборной России. Но в Поклюке не выступлю – мой переход из Беларуси пока не утвердили.

Осталась в Обертиллиахе. Сегодня тренировалась с двумя французами, спасибо им огромное. Скоро должны подъехать наши.

Надеюсь, смогу выступить на втором этапе Кубка мира, который пройдет в Хохфильцене. Сборной России, всем ребятам и девушкам – удачи в Поклюке», – написала Ильченко.

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