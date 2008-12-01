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    Ильченко пропустит первый этап Кубка мира. Ее переход из Беларуси еще не оформлен

    Теги Кубок мира сборная России жен сборная Беларуси жен переходы Кристина Ильченко Биатлон

    Российская биатлонистка Кристина Ильченко сообщила, что пропустит первый этап Кубка мира из-за оформления документов по переходу из Беларуси.

    В 2015 году Ильченко перешла из России в команду Беларуси, в этом межсезонье биатлонистка решила вернуться в российскую команду.

    «Завтра в Поклюке стартует первый этап Кубка мира.

    Как вы знаете, я отобралась в состав сборной России. Но в Поклюке не выступлю – мой переход из Беларуси пока не утвердили.

    Осталась в Обертиллиахе. Сегодня тренировалась с двумя французами, спасибо им огромное. Скоро должны подъехать наши.

    Надеюсь, смогу выступить на втором этапе Кубка мира, который пройдет в Хохфильцене. Сборной России, всем ребятам и девушкам – удачи в Поклюке», – написала Ильченко.

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