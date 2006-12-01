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    Кубок IBU. Спринт. Поварницын стартует 13-м, Пащенко – 33-м, Бабиков – 34-м, Шопин – 73-м

    Теги Симон Фуркад Даниэль Мезотич сборная России сборная Германии сборная Франции результаты сборная Швеции Кубок IBU сборная Австрии сборная Украины Сергей Корастылев Антон Бабиков Аристид Бегю Петр Пащенко Турстейн Стенерсен Александр Поварницын Пеппе Фемлинг Юрий Шопин Юстус Стрелов Василий Томшин Богдан Цымбал Лукас Фратшер Биатлон

    Сегодня в Идре на первом этапе Кубка IBU пройдет мужской спринт. 

    Кубок IBU

    Идре, Швеция

    Мужчины

    Спринт

    Начало - 12.00 по московскому времени. 

    Старт-лист

    3. Лукас Фратшер (Германия)
    4. Юстус Стрелов (Германия)...
    13. Александр Поварницын (Россия)
    14. Богдан Цымбал (Украина)...
    30. Пеппе Фемлинг (Швеция)...
    33. Петр Пащенко (Россия)
    34. Антон Бабиков (Россия)...
    37. Симон Фуркад (Франция)...
    40. Даниэль Мезотич (Австрия)...
    48. Турстейн Стенерсен (Швеция)...
    51. Аристид Бегю (Франция)...
    73. Юрий Шопин (Россия)...
    79. Сергей Корастылев (Россия)
    80. Василий Томшин (Россия)

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