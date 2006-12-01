Кубок IBU. Спринт. Поварницын стартует 13-м, Пащенко – 33-м, Бабиков – 34-м, Шопин – 73-м

Сегодня в Идре на первом этапе Кубка IBU пройдет мужской спринт.

Кубок IBU

Идре, Швеция

Мужчины

Спринт

Начало - 12.00 по московскому времени.

Старт-лист

3. Лукас Фратшер (Германия)

4. Юстус Стрелов (Германия)...

13. Александр Поварницын (Россия)

14. Богдан Цымбал (Украина)...

30. Пеппе Фемлинг (Швеция)...

33. Петр Пащенко (Россия)

34. Антон Бабиков (Россия)...

37. Симон Фуркад (Франция)...

40. Даниэль Мезотич (Австрия)...

48. Турстейн Стенерсен (Швеция)...

51. Аристид Бегю (Франция)...

73. Юрий Шопин (Россия)...

79. Сергей Корастылев (Россия)

80. Василий Томшин (Россия)