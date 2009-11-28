Владимир Драчев: «На одном Шипулине свет клином не сошелся. Если его не будет, появится другой»

Российский биатлонист Антон Шипулин больше не будет тренироваться индивидуально, заявил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

«Отдельно группа точно не сохранится, Антон будет работать с командой. Если у него есть желание работать по планам своего тренера, корректировать с ним подготовку по телефону или интернету, то мы вмешиваться в процесс, который ему больше нравится, не будем. Но возить отдельную команду из тренеров и массажистов мы точно не станем.

– Он согласился на такие условия?

– Мы с ним все обговорили, все условия в команде для него будут созданы.

– В январе, как вы отмечали, мы можем его увидеть на этапах Кубка мира?

– Для этого ему надо подготовиться. Остальные планомерно готовились к сезону, в то время как его подготовка шла по нисходящей и сейчас ему приходится набирать спортивную форму. После этого ему надо показать себя на каких-нибудь стартах, потому что мы не знаем, в какой он форме сейчас находится. Если он будет готов, мы возьмем его на этапы Кубка мира.

– При этом вы озвучили задачу нашим командам попасть в тройку общего зачета. Откуда такой оптимизм?

– Надо ставить реальные цели. Я же не говорю о задаче победить в Кубке наций. Если мы были четвертыми, то сейчас надо стать как минимум третьими.

– Довольно амбициозная задача с учетом отсутствия Шипулина, на котором держалась сборная?

– Не на одном Шипулине свет клином сошелся. Если его не будет, появится другой. Будем ждать, плюс у нас Дима Малышко в отличной форме, надеемся на Сашу Логинова. Да и молодые тоже радуют, тот же Елисеев сейчас в прекрасной форме — он замечательно пробежал финишные круги во время отборочных стартов. Будем надеяться на молодежь, ей надо расти. Эта ситуация даже придаст стимул нашим спортсменам», – сказал Драчев.

Большое интервью Шипулина: когда его ждать на Кубке мира?