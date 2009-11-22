Мартен Фуркад: «Я привык к подозрениям в применении допинга. Смелые анонимы сидят и пишут обо мне»

Французский биатлонист Мартен Фуркад написал в своей книге о том, что привык к постоянным подозрениям в применении допинга.

«Уже привык к тому, что меня постоянно подозревают в применении допинга. Я всегда рассказываю о том, что достиг всего только через упорные тренировки, но мне не верят. Достаточно зайти на любой форум в интернете после моего забега, чтобы увидеть, как смелые анонимные персонажи сидят и пишут обо мне.

Я бы не смог жить, если бы все мои результаты были достигнуты благодаря какой-то дополнительной помощи, если бы все мои победы были обманом. Я бы не смог смотреть в глаза людям, если бы они вдруг поняли, что я совсем не такой Мартен, которого они привыкли видеть», – написал Фуркад.