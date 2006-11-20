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    Шипулин начнет сезон не раньше третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе

    Теги сборная России Кубок IBU Ижевская винтовка Антон Шипулин Биатлон

    Российский биатлонист Антон Шипулин рассказал о своих планах на первую половину сезона.

    «Заканчивается сбор в Финляндии, потом будет небольшой, может, перерывчик, и еду я на еще один полноценный сбор, где не будет ни контрольных тренировок, ни соревнований. То есть в то время, когда ребята поедут на Кубки мира и Кубки IBU, я буду тренироваться.

    Где – еще пока не определились точно, но Анатолий Хованцев предложил ехать с командой, потому что боимся, что в России могут наступить холода, и не будет возможности хорошо потренироваться. Скорее всего я поеду в Европу, а куда – определимся позже. Если команда поедет в Обертиллиах, то я, скорее всего, тоже с ними поеду, буду там тренироваться.

    И если я хорошо проведу сбор, если организм будет хорошо себя вести, то возможно я пробегу третий этап Кубка IBU. После чего будет принято решение, ехать мне на «Ижевскую винтовку» или нет», – сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

    Третий этап Кубка IBU в Обертиллиахе пройдет с 17 по 22 декабря.

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