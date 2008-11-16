Второй отборочный спринт в Контиолахти. Малышко, Цветков и Бабиков выйдут на старт

17 ноября в Контиолахти состоится второй отборочный спринт для сборной России, по итогам которого сформируют составы на Кубок мира и Кубок IBU.
В основу по результатам двух гонок попадут четыре лучших биатлониста, еще один спортсмен будет выбран решением тренерского совета.
Право выступить на первых этапах Кубка мира есть у олимпийского чемпиона Антона Шипулина, который завершил прошлый сезон в топ-3 Кубка мира. Он пропустил первый спринт, участие во втором маловероятно.
Гонка начнется в 12.00 по московскому времени. В ней также примут участие биатлонисты из Финляндии.
Положение после первого спринта
Дмитрий Малышко – 20 очков
Евгений Гараничев – 17
Александр Логинов – 15
Эдуард Латыпов –13
Алексей Слепов – 11
Сергей Корастылев – 9
Игорь Малиновский – 8
Василий Томшин – 7
Максим Буртасов – 6
Матвей Елисеев – 5
Евгений Идинов – 4
Александр Поварницын – 3
Антон Бабиков – 2
Тимур Махамбетов – 1
Алексей Волков, Кирилл Стрельцов, Максим Цветков, Семен Сучилов, Александр Дедюхин, Алексей Корнев, Юрий Шопин, Иван Томилов и Никита Поршнев не набрали очков.
Петр Пащенко, набравший 10 очков в первом спринте (6-е место), пропустит гонку по личным причинам.