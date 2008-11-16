Второй отборочный спринт в Контиолахти. Малышко, Цветков и Бабиков выйдут на старт

17 ноября в Контиолахти состоится второй отборочный спринт для сборной России, по итогам которого сформируют составы на Кубок мира и Кубок IBU.



В основу по результатам двух гонок попадут четыре лучших биатлониста, еще один спортсмен будет выбран решением тренерского совета.



Право выступить на первых этапах Кубка мира есть у олимпийского чемпиона Антона Шипулина, который завершил прошлый сезон в топ-3 Кубка мира. Он пропустил первый спринт, участие во втором маловероятно.



Гонка начнется в 12.00 по московскому времени. В ней также примут участие биатлонисты из Финляндии.



Положение после первого спринта



Дмитрий Малышко – 20 очков

Евгений Гараничев – 17

Александр Логинов – 15

Эдуард Латыпов –13

Алексей Слепов – 11

Сергей Корастылев – 9

Игорь Малиновский – 8

Василий Томшин – 7

Максим Буртасов – 6

Матвей Елисеев – 5

Евгений Идинов – 4

Александр Поварницын – 3

Антон Бабиков – 2

Тимур Махамбетов – 1



Алексей Волков, Кирилл Стрельцов, Максим Цветков, Семен Сучилов, Александр Дедюхин, Алексей Корнев, Юрий Шопин, Иван Томилов и Никита Поршнев не набрали очков.

Петр Пащенко, набравший 10 очков в первом спринте (6-е место), пропустит гонку по личным причинам.