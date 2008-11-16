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    Второй отборочный спринт в Контиолахти. Малышко, Цветков и Бабиков выйдут на старт

    Теги Кубок мира сборная России результаты Кубок IBU Антон Шипулин Алексей Волков Евгений Гараничев Дмитрий Малышко Сергей Корастылев Алексей Слепов Александр Логинов Максим Буртасов Антон Бабиков Алексей Корнев Максим Цветков Семен Сучилов Тимур Махамбетов Александр Дедюхин Евгений Идинов Иван Томилов Эдуард Латыпов Александр Поварницын Юрий Шопин Кирилл Стрельцов Матвей Елисеев Игорь Малиновский Никита Поршнев Василий Томшин Биатлон

    17 ноября в Контиолахти состоится второй отборочный спринт для сборной России, по итогам которого сформируют составы на Кубок мира и Кубок IBU.

    В основу по результатам двух гонок попадут четыре лучших биатлониста, еще один спортсмен будет выбран решением тренерского совета.

    Право выступить на первых этапах Кубка мира есть у олимпийского чемпиона Антона Шипулина, который завершил прошлый сезон в топ-3 Кубка мира. Он пропустил первый спринт, участие во втором маловероятно.

    Гонка начнется в 12.00 по московскому времени. В ней также примут участие биатлонисты из Финляндии.

    Положение после первого спринта

    Дмитрий Малышко – 20 очков
    Евгений Гараничев – 17
    Александр Логинов – 15
    Эдуард Латыпов –13
    Алексей Слепов – 11
    Сергей Корастылев – 9
    Игорь Малиновский – 8
    Василий Томшин – 7
    Максим Буртасов – 6
    Матвей Елисеев – 5
    Евгений Идинов – 4
    Александр Поварницын – 3
    Антон Бабиков – 2
    Тимур Махамбетов – 1

    Алексей Волков, Кирилл Стрельцов, Максим Цветков, Семен Сучилов, Александр Дедюхин, Алексей Корнев, Юрий Шопин, Иван Томилов и Никита Поршнев не набрали очков.

    Петр Пащенко, набравший 10 очков в первом спринте (6-е место), пропустит гонку по личным причинам.

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