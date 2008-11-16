Губерниев о критериях восстановления СБР: «Объявлять боевые действия стоило несколько лет назад. А главное – не нужно было допинг жрать»

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет критерия восстановления Союза биатлонистов России ( ) о возмещении расходов IBU на допинговые расследования.

«Все хотят денег, это общая тенденция. Дескать, на русских потратились, пусть они теперь все возмещают.

Надо понимать, что норвежский биатлон в кризисе – там потеряли спонсора, у французов нет средств и понятно, что IBU будет испытывать если не трудности, то определенное давление, пусть вид спорта успешный, телевизионный. Почему бы за наш счет не пополнить копилку?

Правда это – мера, с которой нашей стороне приходится считаться, так как объявлять боевые действия стоило еще несколько лет назад. А самое главное – не нужно было допинг жрать! Это правда, в биатлоне его действительно было много.

Мне и всем остальным коллегам 10 лет назад, когда начались эти допинговые истории с эритропоэтином, стоило вести себя строже как журналистам. Те скандалы в итоге вытекли в целую реку с повторными дисквалификациями и огромными неприятностями.

Сейчас Россия прошла путь самоочищения. Мы чисты, готовимся к сезону, надеюсь, критерии отбора будут выдержаны и в команду попадут достойные, а потом те, кто невыразительно выступит, отправятся в Кубок IBU, Кубок России, а победители – на чемпионат мира. Главное, чтобы вызывались сильнейшие», – сказал Губерниев.

IBU огласил критерии восстановления СБР: возмещение затрат на расследования, помощь в раскрытии нарушений, отдельная антидопинговая программа