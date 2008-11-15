Владимир Драчев: «Ничего сложного в критериях восстановления СБР нет. А деньги – это самое легкое»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о перспективах восстановления организации в .

Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал 12 критериев для восстановления полноправного членства .

«Мы сегодня получили и выслушали 12 критериев от IBU, которые в ближайшее время рассмотрим. Они у нас пока даже без перевода.

Критерии я бы разделил на четыре пункта: финансовая часть, часть для тестирования на допинг, часть образовательная и работа с командой и тренером. Ничего сложного в этих критериях для российской стороны нет, что-то мы уже даже выполнили. Мы надеемся, что на следующем конгрессе нас примут обратно.

Один из критериев – наши спортсмены будут проходить через . Это легкие вопросы, однако, есть и более сложные, решение которых не входит в компетенцию СБР.

Сложные критерии мы должны для начала обсудить, а потом принять решение, как выполнять. Деньги – это как раз самое легкое. То, что зависит от нас, мы обязательно сделаем как можно быстрее.

Мы можем торговаться по каким-то маленьким пунктам, которые уже сделаны.

Главное, на совещании предложили создать рабочую группу. Наш представитель в этой международной группе появится как можно скорее. Сначала мы соберем локальную у себя, а уже от нее отправим человека, или даже двух», – сказал Драчев.

IBU огласил критерии восстановления СБР: возмещение затрат на расследования, помощь в раскрытии нарушений, отдельная антидопинговая программа