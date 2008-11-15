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    Владимир Драчев: «Ничего сложного в критериях восстановления СБР нет. А деньги – это самое легкое»

    Теги сборная России сборная России жен СБР IBU Владимир Драчев Биатлон

    Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о перспективах восстановления организации в IBU.

    Сегодня Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал 12 критериев для восстановления полноправного членства СБР.

    «Мы сегодня получили и выслушали 12 критериев от IBU, которые в ближайшее время рассмотрим. Они у нас пока даже без перевода.

    Критерии я бы разделил на четыре пункта: финансовая часть, часть для тестирования на допинг, часть образовательная и работа с командой и тренером. Ничего сложного в этих критериях для российской стороны нет, что-то мы уже даже выполнили. Мы надеемся, что на следующем конгрессе нас примут обратно.

    Один из критериев – наши спортсмены будут проходить через РУСАДА. Это легкие вопросы, однако, есть и более сложные, решение которых не входит в компетенцию СБР.

    Сложные критерии мы должны для начала обсудить, а потом принять решение, как выполнять. Деньги – это как раз самое легкое. То, что зависит от нас, мы обязательно сделаем как можно быстрее.

    Мы можем торговаться по каким-то маленьким пунктам, которые уже сделаны.

    Главное, на совещании предложили создать рабочую группу. Наш представитель в этой международной группе появится как можно скорее. Сначала мы соберем локальную у себя, а уже от нее отправим человека, или даже двух», – сказал Драчев.

    IBU огласил критерии восстановления СБР: возмещение затрат на расследования, помощь в раскрытии нарушений, отдельная антидопинговая программа

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