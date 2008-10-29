18 антидопинговых агентств призвали реформировать WADA из-за восстановления РУСАДА

18 антидопинговых агентств разных стран призвали реформировать WADA из-за восстановления РУСАДА.

Агентства выразили опасение, что после восстановления РУСАДА российские спортсмены снова смогут беспрепятственно выступать на всех международных соревнованиях.

«Мы убедительно просим WADA не повторять больше ошибок, которые были допущены в вопросе восстановления РУСАДА, и действовать более прозрачно и открыто», – говорится в заявлении агентств.

Российские спортсмены выступали в Пхенчхане-2018 только под нейтральным флагом, большая часть лидеров не была допущена до соревнований. Российские легкоатлеты тоже принимают участие в турнирах в качестве нейтральных спортсменов.