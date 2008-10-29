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    18 антидопинговых агентств призвали реформировать WADA из-за восстановления РУСАДА

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА Биатлон

    18 антидопинговых агентств разных стран призвали реформировать WADA из-за восстановления РУСАДА.

    Агентства выразили опасение, что после восстановления РУСАДА российские спортсмены снова смогут беспрепятственно выступать на всех международных соревнованиях.  

    «Мы убедительно просим WADA не повторять больше ошибок, которые были допущены в вопросе восстановления РУСАДА, и действовать более прозрачно и открыто», – говорится в заявлении агентств.

    Российские спортсмены выступали в Пхенчхане-2018 только под нейтральным флагом, большая часть лидеров не была допущена до соревнований. Российские легкоатлеты тоже принимают участие в турнирах в качестве нейтральных спортсменов.

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