Самуэльссон о бойкоте ЧМ-2019: «Есть большая разница между приостановкой работы лаборатории и государственной допинг-системой»

Шведский биатлонист ответил на вопрос, будет ли он бойкотировать домашний чемпионат мира, который пройдет в Эстерсунде с 7 по 17 марта.

Накануне российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал шведа пропустить ЧМ-2019, так как Всемирное антидопинговое агентство ( ) на полгода приостановило работу лаборатории в Стокгольме. Ранее Самуэльссон бойкотировал финал Кубка мира-2017/18 в Тюмени из-за отстранения .

«Нет, для меня существует большая разница между тем, что деятельность лаборатории частично приостановлена на шесть месяцев, и существованием государственной допинговой системы», – написал Самуэльссон.

Дмитрий Губерниев: «Самуэльссон, ты всегда был непримиримым борцом с допингом, возьми на себя смелость и бойкотируй ЧМ в Эстерсунде!»