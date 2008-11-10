Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Самуэльссон о бойкоте ЧМ-2019: «Есть большая разница между приостановкой работы лаборатории и государственной допинг-системой»

    Теги допинг сборная Швеции WADA РУСАДА ЧМ-2019 Себастьян Самуэльссон Биатлон

    Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон ответил на вопрос, будет ли он бойкотировать домашний чемпионат мира, который пройдет в Эстерсунде с 7 по 17 марта.

    Накануне российский комментатор Дмитрий Губерниев призвал шведа пропустить ЧМ-2019, так как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) на полгода приостановило работу лаборатории в Стокгольме. Ранее Самуэльссон бойкотировал финал Кубка мира-2017/18 в Тюмени из-за отстранения РУСАДА.

    «Нет, для меня существует большая разница между тем, что деятельность лаборатории частично приостановлена на шесть месяцев, и существованием государственной допинговой системы», – написал Самуэльссон.

    Дмитрий Губерниев: «Самуэльссон, ты всегда был непримиримым борцом с допингом, возьми на себя смелость и бойкотируй ЧМ в Эстерсунде!»

    Материалы по теме

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться