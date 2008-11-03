WADA хочет ввести возрастной лимит для кандидатов в президенты. Главный фаворит и критик восстановления РУСАДА в него не попадает

Рабочая группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовала ввести возрастные ограничения для кандидатов на пост президента организации.

Эти рекомендации будут рассмотрены руководством WADA и, скорее всего, приняты.

По новым критериям кандидат в президенты должен быть не младше 45 лет и иметь степень магистра. Основной претендент на пост президента WADA норвежка Линда Хеллеланд не попадает в новый лимит, поскольку ей только 41 год. Другой претендент – поляк Витольд Банка – также младше 45.

Хеллеланд – одна из главных критиков восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Она приняла участие в антидопинговом саммите в Белом доме, где призывала реформировать WADA.

Ожидается, что еще одним кандидатом на пост главы WADA станет 59-летняя Валери Фурнейрон – президент Независимой организации допинг-тестирования и член МОК.