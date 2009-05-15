Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Анастасия Кузьмина: «Я решила продолжить карьеру. Не хочу завершать ее поражением»

    Теги Кубок мира Анастасия Кузьмина сборная Словакии жен ЧМ-2019 Спорт-Экспресс Биатлон

    Трехкратная олимпийская чемпионка Анастасия Кузьмина сообщила, что выступит в сезоне-2018/19.

    «Свою карьеру я решила продолжить. В ближайшем сезоне я точно буду выступать, уже начала подготовку. Только что вернулась с первого тренировочного сбора в Норвегии, где в Шушене накатала достаточно много километров на снегу.

    Не хочу завершать карьеру поражением, которое случилось в последней гонке сезона на последнем километре. Конечно, я не буду бегать все гонки на Кубке мира и не ставлю перед собой цель выиграть Большой хрустальный глобус.

    Главным стартом сезона для меня будет чемпионат мира в Эстерсунде. Хотелось бы одержать еще одну большую победу и на такой ноте попрощаться», – сказала Кузьмина.

    В сезоне-2017/18 представительница Словакии завоевала золото и два серебра Пхенчхана-2018 и стала второй в общем зачете Кубка мира, уступив лидерство финке Кайсе Мякяряйнен в последней гонке сезона.

    У Кузьминой – медаль на третьей Олимпиаде. Россия потеряла супербиатлонистку

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться