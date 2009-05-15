Анастасия Кузьмина: «Я решила продолжить карьеру. Не хочу завершать ее поражением»

Трехкратная олимпийская чемпионка сообщила, что выступит в сезоне-2018/19.

«Свою карьеру я решила продолжить. В ближайшем сезоне я точно буду выступать, уже начала подготовку. Только что вернулась с первого тренировочного сбора в Норвегии, где в Шушене накатала достаточно много километров на снегу.

Не хочу завершать карьеру поражением, которое случилось в последней гонке сезона на последнем километре. Конечно, я не буду бегать все гонки на Кубке мира и не ставлю перед собой цель выиграть Большой хрустальный глобус.

Главным стартом сезона для меня будет чемпионат мира в Эстерсунде. Хотелось бы одержать еще одну большую победу и на такой ноте попрощаться», – сказала Кузьмина.

В сезоне-2017/18 представительница Словакии завоевала золото и два серебра Пхенчхана-2018 и стала второй в общем зачете Кубка мира, уступив лидерство финке Кайсе Мякяряйнен в последней гонке сезона.

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