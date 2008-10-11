Йоханнес Бо: «Несколько раз на Кубке мира пробирки для допинг-контроля лопались у меня в руках»

Норвежский биатлонист рассказал о проблемах с пробирками для допинг-контроля, которые возникли у него в прошлом сезоне.

По словам олимпийского чемпиона, проблемы возникали на этапах Кубка мира в Хохфильцене и Антхольце – у него лопнули пробирки для сбора проб. Соответствующие пометки были добавлены в документы о допинг-контроле.

Ранее немецкий канал ARD показал фильм о нарушениях процедуры допинг-контроля на Олимпиаде в .

«Несколько раз при закрытии контейнера для допинг-пробы стекло лопалось. Если слишком сильно затягивать крышку, то пробирка может треснуть.

В этих пробирках есть пластиковое кольцо под крышкой, чтобы не было возможности поцарапать контейнер, как было в Сочи. Но я не знаю, изготовлены ли они правильно, потому что когда закрываешь пробирку, между стеклом и этим кольцом создается давление, из-за которого стекло трескается. Мне пришлось чуть ли не накладывать швы, когда я порезал палец.

В этом нет ничего хорошего. Думаю, я не самый сильный, поэтому уверен, что такое происходило чаще. Но это (трещину) не так легко обнаружить, если не получаешь порез и у тебя не льется кровь. Я бы порекомендовал тем, кто сдает анализы, проверять цельность стекла.

Трещина означает, что возможна протечка, но это точно так же может привести и к добавлению чего-то в пробирку.

Понятное дело, что за год мы сдаем столько допинг-проб, что это превращается в рутину. Ты больше думаешь о гонке.

Сейчас всплыло друг за другом много историй. Возможно, нужно сообщать о таких случаях, реагировать на них, чтобы потом не смотреть фильм ARD и думать, как все плохо», – сказал Бо-младший.