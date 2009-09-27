Александр Тихонов – чемпионам, подписавшим обращение к нему: «Даже не могу назвать вас мужиками. Мне стыдно за всех»

Четырехкратный олимпийский чемпион и экс-глава СБР Александр Тихонов поделился мнением о письме бывших российских и советских биатлонистов с просьбой прекратить публичную критику СБР.

«Прочитал я письмо от ветеранов, от имени которых я никогда ни к кому не обращался. Особенно у меня вызывает какой-то мелкий, мерзкий стыд то, что там оказался Привалов, Маматов, с которыми мы прошли долгий победный путь.

Про Алябьева я что могу сказать? Толя, мне стыдно за тебя как за полковника. Ты звонил людям, говорил: «Хотите – подписывайте, хотите – не подписывайте.

Но что же вы сделали для российского биатлона? Кроме развала, вы не участвовали ни в чем. Тихонов не критиковал, а констатировал факты по Кущенко, Майгурову, Паку, Барнашову, Ростовцеву. Они друг на друга слова плохого не сказали, развалив своими руками абсолютно все.

Виктор Федорович (Маматов), мне как товарищу по команде за тебя особо стыдно. На конгрессе ты цитировал провокационный вброс, что Тихонов давал какие-то деньги Бессебергу за допинги и все прочее. Я бы на твоем месте, если бы такое прозвучало в адрес Маматова, сказал бы, что такого не может быть.

Сегодня я вас даже мужиками не могу назвать. Мне стыдно за вас всех. Не потому, что вы против меня подписались, вы подписались против самих себя. Вы прикрываете друг друга, такого, как Польховский. Ведь я его вытащил за шиворот, стыдно уже говорить: и квартиры, и все, довел до сборной команды. Но когда я выгнал его, ко мне пришла вся команда и все тренеры с шампанским.

Я удивился, что Володя Аликин подписал. Ты, махра, я с уважением к тебе отношусь. У меня нет к тебе никаких вопросов. Дорогой ты мой, они же тебя предали. Круглов, Майгуров, Черезов, Чудов – все. Потому что ты требовал дисциплины тренировочного процесса. А с Кущенко, Майгуровым, Барнашовым началось «хочу – приеду на два дня позже, хочу – уеду на два дня раньше», – сказал Тихонов в видеообращении на своем официальном сайте.

Биатлон восстал против Тихонова. Он унижал всех годами