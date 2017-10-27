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    Грегорин о положительной пробе с Ванкувера-2010: «Приношу извинения всем, кто мог пострадать от моих действий»

    Теги Тея Грегорин допинг Ванкувер-2010 сборная Словении жен

    Словенская биатлонистка Тея Грегорин прокомментировала информацию об отстранении за положительный допинг-тест с Ванкувера-2010.

    В результате перепроверки проб участников Игр 2010 года, инициированной Международным олимпийским комитетом (МОК), в образцах, взятых у Грегорин 6 и 7 февраля 2010 года, был обнаружен метаболит GHRP-2 (гормон роста).

    «Я принимаю временное отстранение, назначенное словенской федерацией и международными организациями.

    Буду участвовать во всех последующих процедурах рассмотрения дела. Но прошу понять, что, согласно антидопинговому кодексу, я не могу комментировать его ход.

    Искренне приношу свои извинения всем тем, кто мог пострадать от моих действий», – сказала Грегорин.

    Призер чемпионатов мира Грегорин отстранена от соревнований из-за положительной допинг-пробы с Ванкувера-2010

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