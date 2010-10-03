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    Дарья Домрачева: «Я за равноправие, но с голой грудью бороться за права женщин не побегу»

    Теги Дарья Домрачева сборная Беларуси жен Биатлон

    Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева рассказала  о своем отношении к феминизму.

    «Я не могу представить, что побегу с голой грудью протестовать или бороться за права женщин. Конечно, я за равноправие, но позиции феминисток мне кажутся несколько экстремальными. Я не чувствую ущемления.

    Равноправие – само собой, но все-таки должна существовать какая-то разница между мужчинами и женщинами. Безусловно, способность женщины приносить в мир новых жителей земли – это, наверное, основной дар, который она получает от природы. Но абсолютно точно знаю, что и в других областях, казалось бы, не женских, женщина способна иногда даже на большее, чем мужчины. 

    И наоборот, некоторые мужчины опережают женщин в предназначенных для них (женщин) социумом профессиях.

    А ту грань, которая существует между полами, стирать нельзя, я за женственность, за сильную женственность», – сказала Домрачева.

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