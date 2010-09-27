Александр Тихонов: «Чтобы не отправлять Драчева в места далекие, его взяли в Госдуму»

Четырехкратный олимпийский чемпион раскритиковал деятельность президента Союза биатлонистов России ( ) Владимира Драчева.

«О Драчеве мне сказать в принципе нечего. И Драчев, и Майгуров по нормальным российским законам должны быть наказаны. Володю, чтобы не отправить в места далекие, отправили в Государственную думу (во время работы Драчева во главе администрации Всеволожского района, в регионе зафиксированы махинации с землей – Sports.ru).

Драчева надо гнать поганой метлой. Я даже не знаю, как тебя назвать. Обманщик. То, что ты говорил с трибуны, ничего абсолютно не выполнено. Конгресс провален.

А что творилось на тренерском совете в Тюмени? Драчев, депутат Госдумы, говорил: «Будете голосовать за этого (не буду говорить, за кого), я вас уволю». И Ваня Черезов потом это сказал удмуртам, не знаю, согласились ли они. И пока вы там, биатлона в России не будет», – сказал Тихонов в видеообращении на своем официальном сайте.

«Почему вы считаете, что площадная брань и безобразные интриги приносят пользу российскому биатлону?». Чепиков и Майгуров обратились к Тихонову