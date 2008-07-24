WADA: в 2017 году уменьшилось количество положительных допинг-проб

Всемирное антидопинговое агентство ( ) опубликовало отчет по работе за 2017 год.

По сравнению с 2016 годом было проанализировано на 7,1 процента проб больше – 322 050 против 300 565. При этом количество положительных допинг-тестов снизилось с 1,6 процента до 1,43.

Всего за прошлый год WADA выявило 4 596 неблагоприятных анализов. Отмечается, что снижение количества положительных проб связано в первую очередь с уменьшением употребления мельдония.

Около 80 процентов лабораторий, аккредитованных WADA, увеличили свои показатели по количеству забора проб на допинг. Кроме того, увеличилось и количество взятых допинг-проб как для биологических паспортов (на 3 процента), так и для других исследований крови (почти на 1 процент).

В летних видах спорта чаще всего пробы брались в футболе (37 118, из них положительные – 167), легкой атлетике (31 483, положительные – 295), велоспорте (23 575 – 280), водных видах (15 138 – 64) и тяжелой атлетике (10 570 – 155).

В зимних видах на первом месте по количеству проанализированных проб лыжные виды (7 761 – 15), далее идут конькобежный спорт (5 113 – 6), хоккей (3992 – 29) и биатлон (2343 – 1).