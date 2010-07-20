Владимир Путин: «Все конструктивные требования WADA и МОК учтены. Ожидаем встречных шагов»

Президент России Владимир Путин считает, что национальный план противодействия допингу в стране реализуется успешно.

«Поставленные цели достигнуты, все конструктивные требования WADA и МОК учтены.

Национальный план противодействия допингу в спорте реализуется, ожидаем встречных шагов от наших партнеров», – рассказал Путин.

Главными критериями восстановления Российского антидопингового комитета (РУСАДА) были признание доклада Ричарда Макларена о допинге в России и допуск WADA в московскую антидопинговую лабораторию.