Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Владимир Путин: «Все конструктивные требования WADA и МОК учтены. Ожидаем встречных шагов»

    Теги допинг Владимир Путин МОК сборная России сборная России жен WADA РУСАДА Биатлон

    Президент России Владимир Путин считает, что национальный план противодействия допингу в стране реализуется успешно.

    «Поставленные цели достигнуты, все конструктивные требования WADA и МОК учтены.

    Национальный план противодействия допингу в спорте реализуется, ожидаем встречных шагов от наших партнеров», – рассказал Путин.

    Главными критериями восстановления Российского антидопингового комитета (РУСАДА) были признание доклада Ричарда Макларена о допинге в России и допуск WADA в московскую антидопинговую лабораторию.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться