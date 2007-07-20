Ольга Подчуфарова о назначении Тулаева: «Я тренировалась с ним в Москве. Он как был неадекватом, так и остался»

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова поделилась мнением о бывшем тренере по стрельбе резервной сборной России Владиславе Тулаеве.

«Я с этим летчиком тренировалась в Москве в одной возрастной категории, еще по юношам/девушкам когда бегали. Как был тогда неадекват, так в общем-то и остался.

100% людей, которые его знают так или иначе, хорошо или косвенно (я вот постольку-постольку знакома с ним), но считали, что это шутка, и такого быть не может, когда его назначили.

Мы думали, это вообще не он. Потому что этого просто не могло быть. Ну не могло! Ну никак! СБР вроде был серьезной организацией когда-то», – написала Подчуфарова.

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