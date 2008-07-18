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    Павел Ростовцев: «Раньше к биатлону присасывались лжецы, подлецы и трусы, а сейчас туда идет откровенное быдло»

    Теги Павел Ростовцев Анатолий Хованцев Владислав Тулаев Биатлон

    Бывший тренер женской сборной России Павел Ростовцев выразил негодование в связи с формированием тренерского штаба сборной России. 

    Тренером по стрельбе в резервной команде был назначен 25-летний специалист Владислав Тулаев. Накануне он опубликовал в инстаграме видео, в котором, в частности, заявил: «Мне самое главное – удостоверение получить, мы будем парковаться на черном «мерине» прямо возле Олимпийского комитета. И уходить в закат». После разгоревшегося скандала глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что Тулаев больше не работает со сборной

    «Если раньше к биатлонной сборной страны присасывались лжецы, подлецы и трусы, то сейчас туда идет работать откровенное быдло.

    Понимая, что формирование тренерского состава сборной  – это зона ответственности главного тренера, хочу задать вопрос: Анатолий Николаевич Хованцев, чья это кандидатура, кто его вам порекомендовал? Поделитесь, пожалуйста, именем этого человека», – написал Ростовцев. 

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