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    Павел Ростовцев: «Позор для СБР, что Тулаев рассматривался в качестве тренера»

    Теги Павел Ростовцев Спорт-Экспресс Владислав Тулаев Биатлон

    Бывший тренер женской сборной России Павел Ростовцев считает, что люди, которые предложили кандидатуру Владислава Тулаева на должность тренера по стрельбе, должны понести за это ответственность. 

    «По поступку Тулаева можно сделать вывод, что это позор для всего сегодняшнего тренерского штаба Союза биатлонистов России. Позор заключается не только в его поступке, но и в том, что такие кандидатуры рассматривались в состав тренерского штаба.

    Я считаю, что те люди, которые эту кандидатуру предлагали, должны об этом сказать и покаяться. И очень плохо, если и остальные кандидатуры не только тренерского штаба, но и управленческого персонала будут из той же когорты, что и этот товарищ. И, по моему мнению, это черное пятно не только на карьере этого человека, но и на всем новом Cоюзе биатлонистов России», – сказал Ростовцев. 

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