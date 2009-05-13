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    В календаре Кубка IBU сезона-2019/20 не запланировано российских этапов

    Теги IBU Кубок IBU Биатлон

    Международный союз биатлонистов опубликовал предварительный календарь Кубка IBU сезона-2019/20.

    Как и в сезоне-2018/19, российских этапов в календаре нет. В олимпийском сезоне Россия принимала два этапа Кубка IBU – соревнования проходили в Увате и Ханты-Мансийске.

    Розыгрыш Кубка IBU в 2019 году стартует 25 ноября в норвежском Шушене, а завершится 8 марта в финском Контиолахти.

    Соревнования также примут Риднау (Италия), Обертиллиах (Австрия), Осрблье (Словакия), Душники-Здруй (Польша), Арбер (Германия), Мартелл (Италия). Чемпионат Европы пройдет с 24 февраля по 1 марта в эстонском Отепя.

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