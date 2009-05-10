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    Андерс Бессеберг: «В процесс голосования за страну проведения чемпионата мира 2021 года вмешивалась коррупция»

    Теги IBU Андерс Бессеберг сборная Канады жен Розанна Кроуфорд Николь Реш сборная США жен Клэр Игэн Биатлон

    Экс-глава Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг и бывший генеральный секретарь организации Николь Реш на встречах с биатлонистами в Оберхофе и Антерсельве в 2017 году выдвигали предположения о том, что во время голосования за место проведения чемпионата мира 2021 года имели место коррупционные махинации, сообщает NRK. 

    Издание ссылается на внутренние документы IBU, в которых приводится содержание разговоров спортсменов и руководства организации. 

    «На предыдущей встрече вы сказали, что во время голосования на конгрессе была коррупция. Что вы делаете для того, чтобы содействовать открытому голосованию?» – обратилась к Реш американская биатлонистка Клэр Игэн.

    «В процесс голосования вмешивалась коррупция. Мы считаем, что некоторым делегатам были обещаны деньги или помощь в проведении тренировочных сборов за их голоса, но этого никто не подтвердил.

    Я думаю, закрытое голосование дает меньше шансов для коррупционных махинаций», – приводит NRK слова Бессеберга. 

    Издание обратилось к Бессебргу за комментарием по поводу данной цитаты, однако он отказался что-либо говорить. 

    Игэн в комментарии NRK отметила, что ответ Бессеберга удивил и расстроил спортсменов, присутствовавших на встрече. 

    «Это печально. На встречах с Бессебергом и Реш у меня не было ощущения, что их заботят интересы спортсменов», – поделилась канадка Розанна Кроуфорд, также посетившая встречи. 

    Напомним, что изначально чемпионат мира достался Тюмени, но позже Россию лишили возможности проведения соревнования.

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