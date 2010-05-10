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    Эрленд Шлоквик: «Одному из участников конгресса IBU предлагали деньги за голос в пользу Тюмени»

    Теги IBU Союз биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик Биатлон

    Глава Союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик заявил, что одному из участников конгресса IBU, во время которого выбирали страну-хозяйку ЧМ-2021, российская сторона предлагала деньги за голос в пользу Тюмени. 

    «Одному из участников конгресса предлагали деньги за голос в пользу Тюмени, однако он отказался. Этот человек не называл сумму, которую ему предлагали, но по слухам, к последнему дню конгресса сумма увеличилась и конверт стал еще более пухлым. 

    Это совершенно неправильная ситуация. Плохо, что организаторы покупали голоса», – сказал Шлоквик. 

    Норвежец также добавил, что во время конгресса обнаружил в гостиничном номере подарки от российской стороны. 

    «Это был iPad, фарфор и дорогой алкоголь. Я просто оставил все подарки в номере, – добавил Шлоквик.

    Изначально чемпионат мира достался Тюмени, но позже Россию лишили возможности проведения соревнования.

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