Дмитрий Губерниев о дисквалификации Глазыриной: «Что-то мне подсказывает, будут еще сюрпризы»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Екатерины Глазыриной за допинг.

«Екатерина Глазырина дисквалифицирована за допинг! Два года длилось отстранение, еще два года дисквалификация. Весело веселье – тяжело похмелье! Ждем еще информации, что-то мне подсказывает, будут еще сюрпризы! Что думаете?

И самое свежее – СБР с решением IBU не согласен – дальше суд! Мотивировка – ничего нового в деле Глазыриной не появилось, все основано на показаниях Родченкова», – написал Губерниев.