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    Дмитрий Губерниев о дисквалификации Глазыриной: «Что-то мне подсказывает, будут еще сюрпризы»

    Теги сборная России жен допинг СБР Дмитрий Губерниев IBU Екатерина Глазырина Григорий Родченков Биатлон

    Телекомментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Екатерины Глазыриной за допинг.

    «Екатерина Глазырина дисквалифицирована за допинг! Два года длилось отстранение, еще два года дисквалификация. Весело веселье – тяжело похмелье! Ждем еще информации, что-то мне подсказывает, будут еще сюрпризы! Что думаете?

    И самое свежее – СБР с решением IBU не согласен – дальше суд! Мотивировка – ничего нового в деле Глазыриной не появилось, все основано на показаниях Родченкова», – написал Губерниев.

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