Александр Жуков: «Не могу возглавлять ОКР из-за большой загруженности в Госдуме»

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подтвердил, что не будет вновь претендовать на занимаемую должность.
«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе.
У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР», – сказал Жуков.
Жуков возглавлял ОКР с 2010 года, она также является первым заместителем председателя Государственной думы России.
Выборы нового президента ОКР состоятся 29 мая на Олимпийском собрании.