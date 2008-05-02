Александр Жуков: «Не могу возглавлять ОКР из-за большой загруженности в Госдуме»

Глава Олимпийского комитета России ( ) Александр Жуков подтвердил, что не будет вновь претендовать на занимаемую должность.

«В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе.

У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в думе. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР», – сказал Жуков.

Жуков возглавлял ОКР с 2010 года, она также является первым заместителем председателя Государственной думы России.

Выборы нового президента ОКР состоятся 29 мая на Олимпийском собрании.