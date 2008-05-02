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    Александр Жуков: «Не могу возглавлять ОКР из-за большой загруженности в Госдуме»

    Теги Александр Жуков ОКР Государственная дума Биатлон

    Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подтвердил, что не будет вновь претендовать на занимаемую должность.

    «В сложившейся за последнее время непростой ситуации в международном спорте очень важно, чтобы руководитель, который возглавит Олимпийский комитет России, работал в ОКР на постоянной основе.

    У меня такой возможности сейчас нет в связи с большой загруженностью в Государственной думе. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я принял решение не участвовать в выборах президента ОКР», – сказал Жуков.

    Жуков возглавлял ОКР с 2010 года, она также является первым заместителем председателя Государственной думы России.

    Выборы нового президента ОКР состоятся 29 мая на Олимпийском собрании.

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