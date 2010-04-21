Антон Шипулин: «Сейчас не готов говорить, что продолжу карьеру. Приму решение осенью»

Олимпийский чемпион Сочи-2014 Антон Шипулин рассказал о том, намерен ли он продолжать карьеру.

«Открою тайну, которая станет определяющий в вопросе того, буду ли я продолжать карьеру или завершать ее.

На протяжении почти уже 10 лет я нахожусь в сборной команде России, по два раза в год мы проходим углубленное медицинское обследование.

Я не буду говорить, какие у меня проблемы со здоровьем, но скажу лишь, что в прошлом году мы договорились с врачами, что после олимпийского сезона я должен буду как минимум полгода отдохнуть. Дальше продолжать тренироваться по состоянию моего здоровья нельзя.

С того момента, как я начал заниматься профессиональным спортом, выявили одну проблему. О ней я не готов говорить в эфире, это серьезная тема.

У меня есть определенные проблемы со здоровьем, которые позволяли тренироваться, выполнять нагрузку, но в последние 3-4 года мы выполняли ее в экстремально большом объеме. Это происходило с осознанием того, что это, скорее всего, последние четыре года в моей карьере, из которых я должен выжать максимум.

Сейчас я не готов говорить о том, что буду продолжать карьеру. Если бы нужно было принимать решение прямо сейчас, я бы сказал, что завершаю. Но я не хочу этого делать, чтобы через три месяца не пожалеть об этом.

Это не моя прихоть, я не набиваю себе цену – мне с этим еще жить. У меня есть семья, ребенок – они для меня важнее всего остального в этой жизни, ради них мне стоит сохранить здоровье и отдать лучшее им.

Чтобы сейчас не давать надежды людям, скажу, что объявлю о планах перед вкаткой – в сентябре-октябре», – сказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».