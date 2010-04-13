Габриэла Коукалова: «Не разговаривали с Витковой несколько лет»

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова в автобиографии написала об отношениях с Вероникой Витковой.

«Мы не разговаривали с Витковой несколько лет. Я пыталась много раз наладить с ней контакт, но она отказывалась. Или, может, я неправильно все делала. К счастью, мы пересекались только в гонках, так что наш конфликт не перерос во что-то большее.

Мы еще встречались на тренировках, где просто делали свою работу, а потом расходились в разные стороны. Нам было лучше находиться порознь.

Наши отношения не сложились с самого начала. В 2009 году я была новичком, а Виткова – главной звездой чешского биатлона. Все говорили только про нее. И чем лучше я начинала выступать, тем наши отношения становились хуже. Она даже не хотела ехать со мной в одной машине. Говорила, что слишком мало места, хотя это была огромная машина», – написала Коукалова.