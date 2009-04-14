Вице-президент WADA призвала провести аудит российского допингового кризиса

Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд призвала организацию назначить человека или нескольких ответственных лиц, не имеющих связи со спортом, для проведения аудита «российского допингового кризиса».

С данным обращением Хеллеланд намерена выступить на заседании Исполкома WADA 16-17 мая в Монреале.

По заявлению Хеллеланд, российский допинговый кризис пошатнул общественно доверие к тому, что WADA и другие спортивные организации способны защитить интересы чистых спортсменов. Хеллеланд считает, что это отношение нужно изменить, если в WADA рассчитывают на увеличение ежегодных взносов в организацию со стороны правительств различных стран.