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    Вице-президент WADA призвала провести аудит российского допингового кризиса

    Теги допинг сборная России сборная России жен WADA Линда Хеллеланд

    Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд призвала организацию назначить человека или нескольких ответственных лиц, не имеющих связи со спортом, для проведения аудита «российского допингового кризиса». 

    С данным обращением Хеллеланд намерена выступить на заседании Исполкома WADA 16-17 мая в Монреале. 

    По заявлению Хеллеланд, российский допинговый кризис пошатнул общественно доверие к тому, что WADA и другие спортивные организации способны защитить интересы чистых спортсменов. Хеллеланд считает, что это отношение нужно изменить, если в WADA рассчитывают на увеличение ежегодных взносов в организацию со стороны правительств различных стран. 

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