Мартен Фуркад: «Надеюсь, Устюгов лишится титула, если информация о нем окажется правдой»

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился мнением о коррупционном скандале в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Должен сказать, что я очень удивлен масштабом откровений, но мне трудно занять радикальную позицию до завершения расследования. Если эта информация окажется правдой, это будет ужасная новость для нашего спорта. Кроме того, это вызовет вопросы по управлению в антидопинге.

Также француз выразил надежду на то, что спортсмены, употреблявшие допинг, будут наказаны. В Ванкувере-2010 россиянин Евгений Устюгов выиграл масс-старт, Фуркад стал в гонке вторым. По информации издания Le Monde, у Устюгова были аномальные показатели биологического паспорта с 2010 года.

«Я вице-олимпийский чемпион , это часть моей истории. Я не знаю, как бы сложилась моя карьеру, если бы я тогда выиграл золото. У меня серебро, и я очень этим горжусь. Не променял бы цвет моей медали и эмоции, которые испытал в тот день.

Надеюсь, Устюгов лишится титула, если информация о нем окажется правдой. Но с этим золотом я бы не стал счастливее», – сказал Фуркад.