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    IBU: обыск в штаб-квартире связан с расследованием по Бессебергу и Реш

    Теги IBU Андерс Бессеберг Николь Реш Биатлон

    Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с официальным заявлением по поводу рейда австрийской полиции в их штаб-квартиру в Зальцбурге.

    Обыск был связан с расследованием австрийской полиции, главными фигурантами которого являются президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Реш.

    В чем подозреваются чиновники – не сообщается.

    Николь Реш сложила полномочия генерального секретаря на время расследования. Ее пост временно занял исполнительный директор IBU Мартин Кюхенмейстер.

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