IBU: обыск в штаб-квартире связан с расследованием по Бессебергу и Реш

Международный союз биатлонистов (IBU) выступил с официальным заявлением по поводу рейда австрийской полиции в их штаб-квартиру в Зальцбурге.

Обыск был связан с расследованием австрийской полиции, главными фигурантами которого являются президент IBU Андерс Бессеберг и генеральный секретарь организации Николь Реш.

В чем подозреваются чиновники – не сообщается.

Николь Реш сложила полномочия генерального секретаря на время расследования. Ее пост временно занял исполнительный директор IBU Мартин Кюхенмейстер.