Минспорт признал неудовлетворительным результат российских биатлонистов в сезоне-2017/18

Экспертный совет спорта России признал результаты национальной сборной по биатлону в прошедшем сезоне неудовлетворительными.

«Во время заседания заслушали тренеров сборной, что касается ее выступления, то оно, естественно, признано неудовлетворительным. С учетом того, что основные спортсмены не попали на Олимпиаду, сказать однозначно, что весь сезон был проведен неудачно, неправильно, но выступление по сезону признано неудовлетворительным».

Само заседание длилось достаточно долго. Была дана рекомендация, чтобы в работе соблюдалась преемственность, но чтобы ошибки, которые были в этом олимпийском сезоне, не повторялись в следующем. А уже более конкретные рекомендации будут даны следующему тренерскому штабу», – рассказал председатель тренерского совета Союза биатлонистов России ( ) Владимир Барнашов.

В сезоне-2017/18 на этапах Кубка мира представители мужской сборной России, тренирующиеся под руководством , выиграли лишь две золотые медали, женская сборная под руководством осталась без наград.

На Олимпийских играх в российская команда, выступавшая в усеченном составе, также не сумела подняться на пьедестал почета.