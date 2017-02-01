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    Юлиан Эберхард: «После финиша поговорил с Шипулиным, он видит ситуацию так же, как и я»

    Теги Кубок мира сборная Австрии Антон Шипулин Юлиан Эберхард

    Австрийский биатлонист Юлиан Эберхард, одержавший победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Контиолахти, прокомментировал свое выступление. 

    «Это была уже третья гонка за последние три дня, и это ощущалось. Я старался провести гонку тактично и не допустить много промахов на стрельбище, и мне это удалось. Во время последнего круга я хотел занять третье место, но потом понял, что у меня все еще есть силы, которые могли бы пригодиться на последних метрах.

    На мосту у меня, к сожалению, произошел контакт с Антоном Шипулиным, но так бывает. После финиша я поговорил с ним, он видит ситуацию так же, как и я.

    Очень доволен четвертой победой на Кубке мира, тем более, что удалось выиграть масс-старт. Сегодня отличный день», – рассказал Эберхард. 

    Шипулин упал перед финишем. И остался с бронзой

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