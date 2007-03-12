Дарья Виролайнен: «Довольна своим этапом, хотя немножко потряхивало перед стартом»

Российская биатлонистка Дарья Виролайнен прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти.

«Хочется поблагодарить болельщиков, которых здесь очень-очень много – их поддержка реально подбадривает. Спасибо работе тренеров и сервис-бригаде, все сегодня отлично сработали.

Я довольна своим этапом, что получилось справиться со стрельбой. Хотя немножко потряхивало перед стартом. Не думала о стойке, старалась пройти своим темпом, не кидаться вперед. Решила, что вместе идти легче – это помогло. Во время гонки волнения нет. Мы молодцы сегодня!» – рассказала Виролайнен в эфире «Матч ТВ».