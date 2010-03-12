Сергей Коновалов: «Девочки поголовно ошиблись на стойке. Это психологическая составляющая»

Тренер женской сборной России Сергей Коновалов прокомментировал выступление команды в спринте на этапе Кубка мира в Контиолахти. Лучшей стала (24-е место).

«Хочется ожидать лучших результатов, но сегодня девчонки, за исключением Сливко, не справились со стойкой. Хотелось бы отметить, что все отработали чисто лежа.

Тут очень много факторов, которые влияют на не такую хорошую стрельбу стоя. На тренировках нареканий к ней не было. А здесь поголовно ошиблись. Думаю, это психологическая составляющая.

Ветер был, долго работали на пристрелке, много разговаривали. Девчонки сами допустили ошибки. Пока никого из них не видел.

Сливко даже с нулем так низко (37-место – Sports.ru) – это последствия болезни, прошло еще мало времени, она не набрала необходимые кондиции.

При выборе составов на эстафеты учитывалось мнение спортсменов. У Юрловой с Шипулиным получались сингл-эстафеты, Антон выразил пожелание бежать с ней. Мы идем спортсменам навстречу.

Что касается микста, то учитывали относительно стабильную стрельбу спортсменов. Мы с Гроссом обговаривали состав вчера, я ему задал свои вопросы, он спросил по женскую половину – мы обменялись мнениями. Мы верим во всех наших спортсменов.

Что касается проблемы, которая была – подчеркиваю, была – у Виролайнен в эстафетах, она решена. Даша готова работать», – рассказал Коновалов в эфире «Матч ТВ».