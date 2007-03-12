Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Ульяна Кайшева: «Была уверена, что могу догнать девочек впереди, потому что знаю их силу»

    Теги Кубок мира сборная России жен Ульяна Кайшева

    Российская биатлонистка Ульяна Кайшева прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиорлахти. 

    «Не так плохо. Первый выстрел не сориентировалась по ветру, но потом сделала выводы. И на финише была не очень хороша. Я несколько раз проверила, куда уходить, как передавать эстафету, была уверена в правильности пути.

    Но когда поехала на поворот, послышалось, что мне крикнули, что я не туда побежала. Обернулась и увидела, что все поехали за мной. В этот момент потеряла время. Возможно, мне сказали не эти слова, но мне они послышались. Поэтому не получилось передать первой.

    Я была уверена, что могу догнать девочек впереди, потому что знаю их силу. Все было реально. На подъеме чувствовал себя прекрасно, но равнина меня убивает – руки просто отнимаются.

    На гонке обычно жарко, но сегодня были мурашки от поддержки. Спасибо болельщикам!» – рассказала Кайшева в эфире «Матч ТВ». 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться