Ульяна Кайшева: «Была уверена, что могу догнать девочек впереди, потому что знаю их силу»

Российская биатлонистка прокомментировала свое выступление в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиорлахти.

«Не так плохо. Первый выстрел не сориентировалась по ветру, но потом сделала выводы. И на финише была не очень хороша. Я несколько раз проверила, куда уходить, как передавать эстафету, была уверена в правильности пути.

Но когда поехала на поворот, послышалось, что мне крикнули, что я не туда побежала. Обернулась и увидела, что все поехали за мной. В этот момент потеряла время. Возможно, мне сказали не эти слова, но мне они послышались. Поэтому не получилось передать первой.

Я была уверена, что могу догнать девочек впереди, потому что знаю их силу. Все было реально. На подъеме чувствовал себя прекрасно, но равнина меня убивает – руки просто отнимаются.

На гонке обычно жарко, но сегодня были мурашки от поддержки. Спасибо болельщикам!» – рассказала Кайшева в эфире «Матч ТВ».