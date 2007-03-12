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    Екатерина Юрлова: «Говорила Шипулину, что я виновата, а он перекладывает вину на себя»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Антон Шипулин Екатерина Юрлова-Перхт

    Российская биатлонистка Екатерина Юрлова прокомментировала свое выступление в паре с Антоном Шипулиным в супермиксте Контиолахти (5-е место).

    «Я говорила Антону Шипулину, что я виновата, а он перекладывает вину на себя. Надо было стрелять более уверенно. На первой стрельбе мишень должна была закрываться, но не закрылась

    . Я старалась работать в своем темпе, чтобы ничего не сказалось на стрельбе. Не могу сказать, что удовлетворена самочувствием, но сил хватило на дистанцию», – рассказала Юрлова в эфире «Матч ТВ».

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