Екатерина Юрлова: «Говорила Шипулину, что я виновата, а он перекладывает вину на себя»

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова прокомментировала свое выступление в паре с Антоном Шипулиным в супермиксте Контиолахти (5-е место).

«Я говорила Антону Шипулину, что я виновата, а он перекладывает вину на себя. Надо было стрелять более уверенно. На первой стрельбе мишень должна была закрываться, но не закрылась

. Я старалась работать в своем темпе, чтобы ничего не сказалось на стрельбе. Не могу сказать, что удовлетворена самочувствием, но сил хватило на дистанцию», – рассказала Юрлова в эфире «Матч ТВ».