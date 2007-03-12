Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Антон Шипулин: «Мне очень обидно, хочу извиниться перед всеми, кто ожидал медаль»

    Теги Кубок мира сборная России сборная России жен Антон Шипулин Екатерина Юрлова-Перхт

    Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в супермиксте в паре с Екатериной Юрловой, где стал 5-м.

    «Мне очень обидно, хочу извиниться перед всеми, кто ожидал медаль. Попросился выступать сам, хотел бежать с Катей. Планировал оказаться в тройке, но не получилось. Думаю, что если бы круг был бы немного подлиннее, то тогда бы смог попробовать побороться за тройку.

    Я, к сожалению, не справился с последней стрельбой. Сингл-микст стал интереснее, конкуренция возросла. Я получил огромное удовольствие от того, что удалось «проработаться». Жаль, что не удалось получить медаль», – рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

    Видео: Калашников Media

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться