Антон Шипулин: «Мне очень обидно, хочу извиниться перед всеми, кто ожидал медаль»

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свое выступление в супермиксте в паре с Екатериной Юрловой, где стал 5-м.

«Мне очень обидно, хочу извиниться перед всеми, кто ожидал медаль. Попросился выступать сам, хотел бежать с Катей. Планировал оказаться в тройке, но не получилось. Думаю, что если бы круг был бы немного подлиннее, то тогда бы смог попробовать побороться за тройку.

Я, к сожалению, не справился с последней стрельбой. Сингл-микст стал интереснее, конкуренция возросла. Я получил огромное удовольствие от того, что удалось «проработаться». Жаль, что не удалось получить медаль», – рассказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Видео: Калашников Media