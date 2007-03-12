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    Йоханнес Бо: «Олимпийские игры превратились из спортивного праздника в расточительство денег»

    Теги сборная Норвегии МОК Йоханнес Бо Олимпиада-2026

    Норвежский биатлонист Йоханнес Бо надеется, что в будущем Олимпиады будут принимать страны, в которых развиты зимние виды спорта.

    «Олимпийским играм уже сейчас необходимы перемены, пока не стало слишком поздно. Игры превратились в расточительство денег, где экономическая составляющая идет впереди праздника для людей.

    К сожалению, страны на Востоке «козыряют» тем праздником, который можно было провести там, где интерес к зимним видам спорта намного больше.

    Расходы имеют значения, но я думаю, что Норвегия покажет способы, которыми можно поменять Игры. Для меня совершенно неправильно, когда заявку на проведение турнира могут подать лишь две страны. Проведение Игр должно быть доступно всем странам, выступающим в зимних видах, стоимость Олимпиад нужно снижать.

    В 2026 году тебе будет 32 года и, возможно, ты еще будешь выступать…

    – Да, и было бы здорово иметь возможность рассчитывать на домашние Игры. Я надеюсь, что все увидят ценность того, что объекты Олимпиад можно использовать многократно, чтобы спорт и праздник были на первом месте. В конце концов, в этом суть Олимпийских игр», – сказал Бо-младший.

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