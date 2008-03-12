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    Александр Касперович: «Состав сборной России в Увате сильный, поэтому ждем хорошего выступления»

    Теги сборная России сборная России жен Кубок IBU Александр Касперович Ирина Услугина (Трусова)

    Старший тренер сборной России по резерву Александр Касперович считает, что Уват может провести лучший этап Кубка IBU. 

    «У нас уже достаточно большой опыт проведения серьезных соревнований в Увате. На стадионе имени Александра Тихонова не раз проходил чемпионат России. Проводили здесь и старты с участием спортсменов из-за рубежа. В плане стадиона и организации отзывы всегда были хорошими.

    Комплекс здесь очень компактный, все в шаговой доступности. Нет никаких вопросов ни в плане размещения, ни в других аспектах. Тренеры зарубежных команд, которые знают, как в России умеют организовывать соревнования, тоже довольны.

    Уверен, здесь состоится один из лучших этапов Кубка IBU в сезоне и вообще в истории.

    – От сборной России ждем серьезных успехов?

    – О форме наших биатлонистов говорить сложно. Был перерыв в плане стартов на международном уровне. Но спортсмены резервной национальной команды пробежали в Тюмени на этапе Кубка страны. И проявили себя там достойно.

    Состав сборной России в Увате сильный, поэтому ждем хорошего выступления, если атлетам удастся пробежать в свою силу.

    У женщин, например, на старт выйдет тюменка Ирина Услугина из основы национальной дружины, показывающая хорошие результаты в этом сезоне», – рассказал Касперович. 

    Этап Кубка IBU в Увате пройдет 10-11 марта. 

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