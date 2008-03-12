Александр Касперович: «Состав сборной России в Увате сильный, поэтому ждем хорошего выступления»

Старший тренер сборной России по резерву считает, что Уват может провести лучший этап Кубка IBU.

«У нас уже достаточно большой опыт проведения серьезных соревнований в Увате. На стадионе имени не раз проходил чемпионат России. Проводили здесь и старты с участием спортсменов из-за рубежа. В плане стадиона и организации отзывы всегда были хорошими.

Комплекс здесь очень компактный, все в шаговой доступности. Нет никаких вопросов ни в плане размещения, ни в других аспектах. Тренеры зарубежных команд, которые знают, как в России умеют организовывать соревнования, тоже довольны.

Уверен, здесь состоится один из лучших этапов Кубка IBU в сезоне и вообще в истории.

– От сборной России ждем серьезных успехов?

– О форме наших биатлонистов говорить сложно. Был перерыв в плане стартов на международном уровне. Но спортсмены резервной национальной команды пробежали в Тюмени на этапе Кубка страны. И проявили себя там достойно.

Состав сборной России в Увате сильный, поэтому ждем хорошего выступления, если атлетам удастся пробежать в свою силу.

У женщин, например, на старт выйдет тюменка из основы национальной дружины, показывающая хорошие результаты в этом сезоне», – рассказал Касперович.

Этап Кубка IBU в Увате пройдет 10-11 марта.