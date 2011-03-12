Домрачева признана самой влиятельной женщиной Беларуси

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева признана самой влиятельной женщиной Республики Беларусь.

Компания БелаПАН провела опрос среди 51 эксперта из разных сфер общественной жизни. В состав экспертного совета входили известные политические деятели, экономисты, актеры, певцы, социологи, журналисты и писатели.

По результатам опроса Домрачева названа самой влиятельной женщиной страны (53 очка), второе место заняла глава Администрации президента Наталья Кочанова (45), на третьем месте – лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год Светлана Алексиевич (37).

В сезоне-2017/18 Домрачева завоевала две награды на Олимпиаде в Пхенчхане – золото в эстафете и серебро в масс-старте, на Кубке мира она четыре раза попадала в призы (2-0-2) и после шести этапов занимает пятое место в общем зачете.