Дмитрий Васильев: «Малиновского, Томшина и Васнецову пора привлекать в команду»

Двукратный олимпийский чемпион в преддверии старта этапа Кубка мира в Контиорлахти оценил шансы сборной России на удачное выступление.

– Насколько тяжело придется нашим биатлонистам, которые не выступали на Олимпиаде и не имели серьезной соревновательной практики?

– Никаких опасений по этому поводу у меня нет. После всех последних событий спортсмены перегорели, и сейчас у них постстрессовое состояние, расслабленное. Думаю, что на этой волне, когда на тебя уже ничего не давит, можно спокойно выступать. И, кстати, довольно прилично выступать. Поэтому я не удивлюсь, если наши ребята и девчонки добьются там очень хороших результатов.

– в Контиолахти заменит Александра Логинова. Как бы оценили его готовность?

– Дима заряжен на результат. Он прекрасно понимает, что ему представился хороший шанс. Надеюсь, что он себя проявит.

– На первенстве мира в Эстонии наша молодежь выиграла медальный зачет. Можно ли кого-то из этих спортсменов в ближайшее время привлекать в сборную?

– Не можно, а просто необходимо. Этих двух парней – Игоря Малиновского и Василия Томшина – уже точно надо брать. И Валерию Васнецову тоже нужно брать в команду. Вне зависимости от того, что она где-то там «настреляла», что у нее не все было хорошо с работой на рубеже.

Был ведь у нее период, когда она очень здорово и стабильно стреляла. Что произошло со стрельбой, надо, конечно, разбираться тренерам. Но если спортсмен уже показывал здесь результат – не все потеряно: его можно вернуть к точной стрельбе. Если биатлонист изначально не демонстрировал хорошей стрельбы, как , например, то это тяжелый случай, сложно здесь спортсмена научить. Но хотя и в ее ситуации надо разбираться, выявлять причины таких результатов на рубеже.

Так что трех этих молодых спортсменов однозначно надо брать в сборную. Не нужно бояться. Надо смело брать в команду молодежь, чтобы спортсмены подготовительные сборы проходили с главной командой. Посмотрите на шведа – человеку 20 лет, а он уже олимпийский чемпион. Что нашим-то ребятам мешает? А они этого Самуэльссона обыгрывали, – рассказал Васильев.